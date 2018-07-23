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«Газпром межрегионгаз Калуга» проводит мероприятия по отключению от газоснабжения абонентов-неплательщиков

23.07.2018 10:47 0 139

По оперативным данным на 01 июля 2018 года просроченная дебиторская задолженность населения Калужской области за потребленный газ превысила 200 млн. рублей. В г. Калуги эта цифра превысила 97 млн. рублей.   В связи с этим ООО «Газпром межрегионгаз Калуга» проводит комплекс мероприятий в соответствии с действующим законодательством РФ по взысканию задолженности с абонентов-должников. Должникам направляются уведомления с напоминанием об оплате долга, если должники игнорируют предупреждения и не оплачивает долг, то производиться отключение от системы газоснабжения.

За 1 полугодие 2018 год компания «Газпром межрегионгаз Калуга» произвела 350 отключений недобросовестных абонентов-должников по Калужской области, в городе Калуге прекращена подача газа 60 абонентам города с общей суммой задолженности 4,5 млн. рублей. Должникам города направлено 3,5 тысяч уведомлений о предстоящем приостановлении подачи газа. В суды города Калуги за отчетный период направлено 2 337 исковых заявлений на общую сумму задолженности за газ 29,5 млн. рублей.

     

Поставщик газа напоминает, что для возобновления газоснабжения, помимо 100% погашения суммы задолженности за потребленный газ, абонент должен оплатить стоимость работ специализированной организации по отключению и подключению к газораспределительной сети. Сумма затрат должника на восстановление газоснабжения может составлять от 3 до 100 тысяч рублей. Кроме того, потребителю, с которым будет расторгнут договор поставки газа, необходимо заново проходить процедуру оформления договорных отношений с поставщиком.

Платить за газ вовремя - это обязанность абонента, и это намного выгоднее, чем копить долги! Информацию об имеющейся задолженности потребители могут получить в ближайшем отделении «Газпром межрегионгаз Калуга».

Справка:

ООО «Газпром межрегионгаз Калуга» входит в структуру ООО «Газпром межрегионгаз» (специализированное 100-процентное дочернее общество ПАО «Газпром», поставляет природный газ потребителям Калужской области.

В соответствии с федеральным законом № 307-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с укреплением платежной дисциплины потребителей энергетических ресурсов» несвоевременная оплата счетов за поставленный газ физическими лицами влечет:
1. Ежедневное начисление пени при задержке платежа на срок от 31 до 90 дней – 1/300 ставки рефинансирования ЦБ; от 90 дней и более – 1/130 ставки рефинансирования ЦБ;
2. Приостановку газоснабжения до полной оплаты долга. Работы по отключению и повторному включению газа выполняются за счет абонента.
3. Взыскание долга в судебном порядке с возмещением судебных издержек. Если физическое лицо игнорирует решение суда, судебные приставы могут в установленном порядке: — наложить арест на имущество; — принудительно реализовать имущество; — ограничить выезд такого лица за границу. В случае, когда абонент не передает показания газового счетчика и не производит оплату в срок, установленный законодательно (до 10 числа каждого месяца, следующего за расчетным), начисления производятся по среднемесячным показаниям прибора учета газа, а спустя 3 месяца – по нормативам потребления, которые, как правило, выше.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21.07.2008г. № 549 «О порядке поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан» несвоевременная оплата счетов за поставленный газ физическими лицами влечет:
1. Приостановку газоснабжения до полной оплаты долга. Работы по отключению и повторному включению газа выполняются за счет абонента.
2. Взыскание долга в судебном порядке с возмещением судебных издержек. Если физическое лицо игнорирует решение суда, судебные приставы могут в установленном порядке: — наложить арест на имущество; — принудительно реализовать имущество; — ограничить выезд такого лица за границу. В случае, когда абонент не передает показания газового счетчика (ежемесячно, не позднее последнего числа расчетного месяца) и не производит оплату в срок, установленный законодательством (до 10 числа каждого месяца, следующего за расчетным), начисления производятся по среднемесячным показаниям прибора учета газа, а спустя 3 месяца – по нормативам потребления, которые, как правило, отличаются от объема фактически потребленного газа, определенного по показаниям прибора учета.


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Тэги: Газпром межрегионгаз Калуга

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