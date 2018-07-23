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В первом полугодии 2018 года филиал «Калугаэнерго» принял более 108 тысяч обращений от потребителей

23.07.2018 08:42 0 109
В первом полугодии 2018 года филиал «Калугаэнерго» принял более 108 тысяч обращений от потребителей

Филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Калугаэнерго» подвел итоги работы с потребителями в первом полугодии 2018 года. За 6 месяцев в Центры обслуживания потребителей филиала поступило 108 805 обращений. 

Сервисы электросетевой компании продолжают пользоваться активным спросом у населения, организаций и бизнес-сообщества Калужской области. Чаще всего потребители обращаются по вопросам, связанным с технологическим присоединением к электросетям, коммерческим учетом (заменой и установкой счетчиков), техническим обслуживанием сетей, отключениями электроэнергии, в том числе плановыми.

Одна из самых востребованных услуг – технологическое присоединение к электросетям, количество обратившихся в подразделения «Калугаэнерго» по этому вопросу постоянно увеличивается. За 6 месяцев 2018 года в филиал «Калугаэнерго» поступило 4654 заявки на технологическое присоединение, что на 137 больше, чем за аналогичный период прошлого года. 

Кроме того, филиал «Калугаэнерго» в числе дополнительных сервисов предлагает услугу «Сопровождение ТП», когда выполнение работ, относящихся к компетенции клиента, берет на себя электросетевая компания. Филиал «Калугаэнерго» имеет значительный опыт и все необходимые материально-технические ресурсы для качественного и быстрого подключения энергопринимающих устройств потребителей к сетевой инфраструктуре. Немаловажно, что работы производятся высококвалифицированным персоналом с использованием сертифицированных материалов, спецтехники, при этом весь комплекс работ осуществляет та же организация, к сетям которой присоединяется электроустановка потребителя. То есть при заказе услуги клиент получает «под ключ» полный комплекс мероприятий по техприсоединению объекта к электрическим сетям с гарантией качества (от оформления необходимых документов до строительно-монтажных работ и подключения объекта к электросети), экономит средства и время. 

Следует отметить, что обратиться в электросетевую компанию можно любым удобным способом, причем спектр каналов для коммуникации с клиентами постоянно расширяется. Большинство обращений поступает посредством телефонной связи (93% обращений за полгода). Также потребители предпочитают лично обращаться за консультацией в Офисы обслуживания потребителей (ООП) -  4926 обращений за 6 месяцев 2018 года. Энергокомпания использует современные технологии и каналы коммуникации, чтобы сделать процесс взаимодействия с клиентами максимально удобным, доступным и комфортным. Все большей популярностью пользуется обращение через «Интернет-приемную» на сайте компании – 2164 обращения за 1-е полугодие. 

Филиал «Калугаэнерго» напоминает, что по всем вопросам, связанным с электроснабжением, клиенты могут обращаться к специалистам Контакт-центра ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по бесплатному номеру 8-800-100-33-00 и телефону в Центре обслуживания потребителей (ЦОП) филиала «Калугаэнерго» (4842) 56-56-09, путем очного обращения в один из офисов обслуживая потребителей в подразделениях филиала (их адреса можно найти на сайте http://www.mrsk-cp.ru/for_consumers/consumer_service/consumer_service_office/), а также воспользовавшись «Интернет-приемной» и «Личным кабинетом» на сайте компании http://www.mrsk-cp.ru. Эти сервисы, в том числе, позволяют направить заявку и первичные документы для заключения договора об осуществлении технологического присоединения в онлайн-режиме. Аналогичные возможности предоставляет портал электросетевых услуг ПАО Россети» портал-тп.рф.


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Тэги: калугаэнерго

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