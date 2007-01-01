Мошенники стали продавать бюджетные места в вузах
Преступники действуют через соцсети.
Как сообщили в Роскачестве, мошенники создают сайты и группы-подделки, в которых от имени приемных комиссий предлагают будущим студентам купить бюджетное место. Стоит такое удовольствие недешево.
Такая резкая активность может быть связана с подорожанием платного обучения по стране. Также с каждым годом растет конкурс на бюджетные места.
В период ЕГЭ выпускников пытаются развести еще и на якобы правильные ответы на экзамены. Преступники предоставляют своим жертвам поддельные отзывы. На деле абитуриенты получают ответы на прошлогодние тесты и задачи.
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