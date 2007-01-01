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Россия и мир

Мошенники стали продавать бюджетные места в вузах

Преступники действуют через соцсети.
12:00 сегодня
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Читайте KP40.RU:

Как сообщили в Роскачестве, мошенники создают сайты и группы-подделки, в которых от имени приемных комиссий предлагают будущим студентам купить бюджетное место. Стоит такое удовольствие недешево.

Такая резкая активность может быть связана с подорожанием платного обучения по стране. Также с каждым годом растет конкурс на бюджетные места.

В период ЕГЭ выпускников пытаются развести еще и на якобы правильные ответы на экзамены. Преступники предоставляют своим жертвам поддельные отзывы. На деле абитуриенты получают ответы на прошлогодние тесты и задачи.

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Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
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Комментарий дня
mik27

Если большое количество пешеходов значит людям он нужен, вот тормоза то. Автомобилисты у них в приоритете. Непонятно кем выбранный ,, голова ,,

...
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