Мошенники стали продавать бюджетные места в вузах

Преступники действуют через соцсети.

Как сообщили в Роскачестве, мошенники создают сайты и группы-подделки, в которых от имени приемных комиссий предлагают будущим студентам купить бюджетное место. Стоит такое удовольствие недешево.

Такая резкая активность может быть связана с подорожанием платного обучения по стране. Также с каждым годом растет конкурс на бюджетные места.

В период ЕГЭ выпускников пытаются развести еще и на якобы правильные ответы на экзамены. Преступники предоставляют своим жертвам поддельные отзывы. На деле абитуриенты получают ответы на прошлогодние тесты и задачи.