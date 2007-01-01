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В Японии быстро распространяется смертельное заболевание

С начала года заболел 801 человек.
11:00 сегодня
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Гемолитический стрептококк может вызывать отмирание тканей или вовсе привести к смерти. Об этом информирует NHK.

В этом году в Японии заразились в 2,5 раза больше людей. На данный момент специалисты не знают, что стало причиной роста заболеваемости.

Самая тяжелая форма болезни развивается при заражении через ранку. Некоторые ученые считают, что причиной учащения случаев заражения стало ослабление защитных мер по борьбе с коронавирусом.

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Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
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Комментарий дня
mik27

Если большое количество пешеходов значит людям он нужен, вот тормоза то. Автомобилисты у них в приоритете. Непонятно кем выбранный ,, голова ,,

...
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