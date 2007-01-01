В Японии быстро распространяется смертельное заболевание

С начала года заболел 801 человек.

Гемолитический стрептококк может вызывать отмирание тканей или вовсе привести к смерти. Об этом информирует NHK.

В этом году в Японии заразились в 2,5 раза больше людей. На данный момент специалисты не знают, что стало причиной роста заболеваемости.

Самая тяжелая форма болезни развивается при заражении через ранку. Некоторые ученые считают, что причиной учащения случаев заражения стало ослабление защитных мер по борьбе с коронавирусом.