Жители Афин протестуют против туристов

Первые протесты начались в апреле.

Сейчас жители греческой столицы рисуют отталкивающие приезжих граффити, на которых написано: "Туристы идут домой!" или "Туристы - вон!" и много других с таким же смыслом. Об этом пишет Daily Mail. Больше всего в Афинах туристов из Англии. В Нидерландах и Испании проходят подобные акции протеста.