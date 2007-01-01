Жители Афин протестуют против туристов
Первые протесты начались в апреле.
Сейчас жители греческой столицы рисуют отталкивающие приезжих граффити, на которых написано: "Туристы идут домой!" или "Туристы - вон!" и много других с таким же смыслом. Об этом пишет Daily Mail. Больше всего в Афинах туристов из Англии. В Нидерландах и Испании проходят подобные акции протеста.
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