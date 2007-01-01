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В России будут лишать прав за видоизменение или сокрытие номеров

Законопроект поддержали в правительстве.
Софья Фирсова
10:00 сегодня
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Читайте KP40.RU:

Эти меры понадобились из-за современных приспособлений для переворачивания номеров, когда авто проезжает под камерой. Если сотрудник ГИБДД увидит такое устройство, которое, кстати говоря, продается в открытом доступе, то водителя лишат прав на срок до 1,5 лет. В данный момент за такое нарушение грозит штраф до 5000 рублей или лишение прав на 1-3 месяца. Также новые санкции затронут тех нарушителей, которые будут проезжать по платным участкам с системой "Свободный поток" бесплатно.

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Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
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