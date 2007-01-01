В России будут лишать прав за видоизменение или сокрытие номеров

Законопроект поддержали в правительстве.

Эти меры понадобились из-за современных приспособлений для переворачивания номеров, когда авто проезжает под камерой. Если сотрудник ГИБДД увидит такое устройство, которое, кстати говоря, продается в открытом доступе, то водителя лишат прав на срок до 1,5 лет. В данный момент за такое нарушение грозит штраф до 5000 рублей или лишение прав на 1-3 месяца. Также новые санкции затронут тех нарушителей, которые будут проезжать по платным участкам с системой "Свободный поток" бесплатно.