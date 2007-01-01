В Питере мужчина расчленил мать бензопилой
Мужчину задержали в Шушарах.
Силовики нашли пакеты с останками женщины. В одном из них было тело, а в другом голова, пишет 78.ru. По предварительным данным, 38-летний подозреваемый сначала забил 66-летнюю старушку молотком, а затем распилил ее бензопилой. О мотивах преступника на данный момент неизвестно. Возбуждено уголовное дело.
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