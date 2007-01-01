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Россия и мир

В Дагестане учительница избила ребенка указкой до сотрясения мозга

Через пару дней девочку госпитализировали.
Софья Фирсова
15:00 сегодня
0 167
Читайте KP40.RU:

64-летняя учительница избила школьницу до сотрясения мозга в конце апреля. Случаем заинтересовались в прокуратуре и в Минобре республики. Об этом пишут РИА Новости.

Конфликт начался после того, как девочка проигнорировала замечание женщины. Учительница стала выгонять семиклассницу, но та из класса не вышла. После этого педагог ударила ученицу по голове книгой, а затем стала колотить указкой до тех пор, пока та не сломалась.

Через несколько дней девочка пожаловалась на плохое самочувствие. Учительница уволилась из школы. Возбуждно уголовное дело.

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Комментарий дня
ниссан

сайт нормальный верните обратно. вам народ об этом писал неоднократно. кто этот дизайн сайта придумал-оторвать руки

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