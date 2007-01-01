В Дагестане учительница избила ребенка указкой до сотрясения мозга

Через пару дней девочку госпитализировали.

64-летняя учительница избила школьницу до сотрясения мозга в конце апреля. Случаем заинтересовались в прокуратуре и в Минобре республики. Об этом пишут РИА Новости.

Конфликт начался после того, как девочка проигнорировала замечание женщины. Учительница стала выгонять семиклассницу, но та из класса не вышла. После этого педагог ударила ученицу по голове книгой, а затем стала колотить указкой до тех пор, пока та не сломалась.

Через несколько дней девочка пожаловалась на плохое самочувствие. Учительница уволилась из школы. Возбуждно уголовное дело.