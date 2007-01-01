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Россия и мир

В Малайзии предложили ввести дипломатию орангутанов

Государство хочет перенять китайскую традицию с панда-дипломатией.
Софья Фирсова
12:00 сегодня
0 128
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Стратегия будет заключаться в передаче орангутанов странам, которые принимают участие в торговле пальмовым маслом с Малайзией.

На данный момент самые крупные импортеры - Индия и ЕС.

Как сообщает WWF, сейчас приматы под большой угрозой исчезновения из-за развития инфраструктуры, вырубки лесов и активно развивающегося сельского хозяйства.

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Комментарий дня
ниссан

сайт нормальный верните обратно. вам народ об этом писал неоднократно. кто этот дизайн сайта придумал-оторвать руки

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