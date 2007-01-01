В Малайзии предложили ввести дипломатию орангутанов
Государство хочет перенять китайскую традицию с панда-дипломатией.
Стратегия будет заключаться в передаче орангутанов странам, которые принимают участие в торговле пальмовым маслом с Малайзией.
На данный момент самые крупные импортеры - Индия и ЕС.
Как сообщает WWF, сейчас приматы под большой угрозой исчезновения из-за развития инфраструктуры, вырубки лесов и активно развивающегося сельского хозяйства.
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