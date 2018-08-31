День знаний будет жарким: в Калуге ожидается +27

Лето пока и не собирается уходить и начало осени в этом году ожидается солнечным и теплым.
В пятницу, 31 августа, воздух прогреется до +22...+24оС. Средняя суточная температура воздуха превысит климатическую норму на 3-4 градуса. Местами пройдёт небольшой дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
В субботу, 1 сентября, ожидается хорошая погода без осадков. Ночью будет +10…+12оС, днём - до +25…+27оС.
В воскресенье, 2 сентября, погода не изменится. Ночью будет +12…+14оС, днём +25…+27оС.
В начале следующей недели местами пройдут небольшие дожди. Днём воздух будет прогреваться до +28оС.
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