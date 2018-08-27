Калуга-гриль: неделя начнётся с 30-градусной жары.

Жара пришла в Калугу снова, но в этот раз ненадолго.

В понедельник, 27 августа, Калужская область будет находиться под влиянием антициклона. Температура воздуха в Калуге составит +26...+28оС. Ветер южный, 2-7 м/с.

Во вторник, 28 августа, приблизятся атмосферные фронты, местами пройдут небольшие дожди. Ночью столбики термометров покажут +12…+14оС, днём +27…+29оС, по области – до + 30оС.

В среду, 29 августа, также возможны небольшие дожди. Ночью температура воздуха будет +12…+14оС, днём – до +28оС.

В четверг, 30 августа, наш регион окажется под влиянием малоподвижного западного циклона. Местами пройдёт дождь, гроза с порывами ветра до 15 м/с. Максимальная температура воздуха ночью +15, днём +23…+27оС.

В пятницу, 31 августа, временами пройдёт дождь. Ночью прогнозируемая температура +11…+13оС, днем – +20…+22оС.