Сильный ветер и дождь ожидаются в Калуге

Вечером в пятницу, 8 июня, на территории Калужской области ухудшится погода. Региональное ГУ МЧС предупреждает о сильном ветре. Порывы будут достигать 18 м/с.
В Калуге вечером ожидается дождь. При сильном ветре возможны падения деревьев.
В случае ухудшения погоды спасатели рекомендуют не выходить на улицу.
Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
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