Сильный ветер ожидается в Калуге

В случае ухудшения погоды спасатели рекомендуют не выходить на улицу.

В четверг, 31 мая, в Калуге ожидается сильный ветер. Порывы будут достигать 17 м/с, сообщает региональное управление МЧС.

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