Сильный ветер ожидается в Калуге

В четверг, 31 мая, в Калуге ожидается сильный ветер. Порывы будут достигать 17 м/с, сообщает региональное управление МЧС.
В случае ухудшения погоды спасатели рекомендуют не выходить на улицу.
|
Лето начнётся заморозками 31.05.2018 15:07
МЧС предупреждает о сильном ветре 30.05.2018 12:55
К выходным резко похолодает 28.05.2018 13:00
На выходных в Калуге будет не выше +20 25.05.2018 11:50
Гроза идёт на Калужскую область 24.05.2018 14:51
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
Порадовала: 0%
|
|
Опечалила: 0%
Ручка наружная передняя R Audi 80 B3
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Расценки на публикации материалов предвыборной агитации в период избирательной компании по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: