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Сильный ветер ожидается в Калуге

31.05.2018 10:11 0 1752 Дмитрий Ивьев
Сильный ветер ожидается в Калуге

В четверг, 31 мая, в Калуге ожидается сильный ветер. Порывы будут достигать 17 м/с, сообщает региональное управление МЧС.

В случае ухудшения погоды спасатели рекомендуют не выходить на улицу.


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Тэги: погода мчс
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