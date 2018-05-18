МЧС опять предупреждает о грозе

Вечером в пятницу, 18 мая, и в ночь на субботу на территории Калужской области ожидается усиление ветра и дождь.

Местами возможны грозы. Порывы ветра усилятся до 12-17 м/с.

Спасатели рекомендуют во время грозы не выходить на улицу.