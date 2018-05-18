МЧС опять предупреждает о грозе

Вечером в пятницу, 18 мая, и в ночь на субботу на территории Калужской области ожидается усиление ветра и дождь.
Местами возможны грозы. Порывы ветра усилятся до 12-17 м/с.
Спасатели рекомендуют во время грозы не выходить на улицу.
|
На выходных резко похолодает 18.05.2018 11:59
Грозы идут на Калужскую область 17.05.2018 16:13
В Калугу идут ливни и грозы 14.05.2018 15:23
На выходных будет по-летнему тепло 11.05.2018 12:59
Какой будет погода 9 Мая 07.05.2018 12:18
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
Порадовала: 0%
|
|
Опечалила: 0%
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Расценки на публикации материалов предвыборной агитации в период избирательной компании по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: