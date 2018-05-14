В Калугу идут ливни и грозы

В понедельник, 14 мая, во второй половине дня воздух в Калуге прогреется до +24..+26 градусов. Ветер восточный, 2-7 м/с. Атмосферное давление составит 755 мм рт ст., что выше нормы.
Во вторник под действием атмосферных фронтов погода начнет меняться. Ночью температура воздуха +12..+14, днём до +22. По области пройдут кратковременные ливни, грозы. Во время грозы ветер будет достигать 15-17 м/с.
В среду, 16 мая, ночью столбики термометров покажут +10..+12, днём - около +25. Вероятность дождей и гроз сохраняется.
В четверг местами пройдут небольшие дожди. Ночью прогнозируется +12..+14, днём - чуть выше +25.
В пятницу, 18 мая, пройдет кратковременный дождь. Ночью температура воздуха +14..+16, днём – до +26.
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