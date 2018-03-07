Какой будет погода на праздничных выходных

В среду, 7 марта, к нашему региону подойдёт тёплый атмосферный фронт юго-западного циклона. Местами пройдет небольшой снег. Температура воздуха в Калуге составит -7..-5 градусов. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Атмосферное давление 747 мм рт ст.

В четверг, 8 марта, ночью температура воздуха опустится до -9, днём будет около -3..-1. Местами пройдёт снег.

В пятницу ночью столбики термометров покажут -7..-5, днём будет -4..-2. Также местами возможен снег.

В субботу, 10 марта, ночью синоптики обещают -7..-5, днём потеплеет до нуля. Местами пройдёт снег.

Ночью в воскресенье в Калуге будет около -5 градусов, днём до +1 по Цельсию. Пройдут осадки.

В начале следующей недели немного похолодает.

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.