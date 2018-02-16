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Масленица будет теплой и снежной

16.02.2018 10:41 0 605 Татьяна Светлова
Масленица будет теплой и снежной

В пятницу, 16 февраля, Калужская область находится под влиянием атмосферного фронта, на смену антициклону придёт циклон. Местами возможен небольшой снег. Днём температура воздуха составит -5..-3 градусов, что в пределах нормы. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Атмосферное давление повышенное - 761 мм рт. ст.

В субботу столбики термометров ночью покажут -5, днём – около -3..-1. Будет идти снег.

В воскресенье, 18 февраля, также ожидается снег. Температура воздуха ночью -7..-5 градусов, днём -3..-1.

На выходных заканчивается масленичная неделя, калужане проводят зиму, но она не спешит уходить. Нас еще ждут морозные дни. В начале следующей недели возможен небольшой снег. Температура воздуха понизится до -13.

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.


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Тэги: погода

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