Масленица будет теплой и снежной

В пятницу, 16 февраля, Калужская область находится под влиянием атмосферного фронта, на смену антициклону придёт циклон. Местами возможен небольшой снег. Днём температура воздуха составит -5..-3 градусов, что в пределах нормы. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Атмосферное давление повышенное - 761 мм рт. ст.
В субботу столбики термометров ночью покажут -5, днём – около -3..-1. Будет идти снег.
В воскресенье, 18 февраля, также ожидается снег. Температура воздуха ночью -7..-5 градусов, днём -3..-1.
На выходных заканчивается масленичная неделя, калужане проводят зиму, но она не спешит уходить. Нас еще ждут морозные дни. В начале следующей недели возможен небольшой снег. Температура воздуха понизится до -13.
Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
|
Ранняя весна грозит Калуге водным апокалипсисом 13.02.2018 12:56
Неделя будет морозной 12.02.2018 12:23
В начале новой недели опять ударят морозы 09.02.2018 12:34
Упавшее дерево заблокировало двор на улице Плеханова 05.02.2018 13:27
Температура понизится до -18 05.02.2018 12:10
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
Порадовала: 0%
|
|
Опечалила: 0%
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Расценки на публикации материалов предвыборной агитации в период избирательной компании по выборам Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: