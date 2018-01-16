Яченское водохранилище промёрзло на 7-9 сантиметров

Толщина льда на Яченском водохранилище в Калуге составляет по данным на 16 января около 7-9 сантиметров. Такие данные во вторник опубликовало региональное ГУ МЧС.

Ока пока полностью не замёрзла, на реке наблюдается шуга.

Безопасной для нахождения одного человека, напомним, является толщина льда в 10 сантиметров.