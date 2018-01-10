Калужан предупреждают о гололедице

В среду, 10 января, в Калуге и области ожидается гололедица. Об этом предупреждает региональное ГУ МЧС.
Водителя призывают снизить скорость, а пешеходам нужно быть осторожнее при переходе улиц и движении по лестницам.
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