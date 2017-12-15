На выходных в Калуге станет еще теплее

В пятницу, 15 декабря, в Калуге ожидаются небольшие осадки. Температура воздуха составит 0°С...+2°С, что превышает климатическую норму почти на 6 градусов. Атмосферное давление 744 мм рт. ст.
В субботу вновь пройдут дожди. Ночью – около 0°С, днём – до +6°С. Ветер с порывами до 13-18 м/с.
В воскресенье, 17 декабря, дождь и мокрый снег. Ночью температура воздуха составит 0°С..+3°С, днём +3°С…+5°С.
В начале следующей недели погода существенно не изменится, но со вторника ожидается похолодание: днём до -3°С..-6°С, а ночью – до -10°С.
Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
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