Тепло останется на выходные

В пятницу, 15 сентября, во второй половине дня ожидается прохождение холодного фронта с запада. Местами пройдёт кратковременный дождь, возможна гроза. Воздух в Калуге прогреется до +20...+22оС.

Ветер западный, 5-10 м/с, с порывами до 15-20 м/c. Атмосферное давление 738 мм рт.ст.

В субботу, 16 сентября, местами пройдет небольшой дождь, температура ночью будет +8…+10оС, днём +16…+18оС.

В воскресенье, 17 сентября, местами ожидаются небольшие дожди. Ночью столбик термометра опустится до +8…+10оС, днём прогнозируется +18…+20оС.

В начале следующей недели временами будет идти дождь. Ночью температура будет в районе + 9…+14оС, днем – до +24оС. К середине недели немного похолодает.

Теплая погода и сильные дожди, прошедшие на этой неделе, привели к тому, что в лесах пошли грибы. Рынки Калуги буквально завалены подосиновиками, подберёзовиками, белыми, а в соцсетях калужане сообщают, что уже пошли опята.