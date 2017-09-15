Тепло останется на выходные

В пятницу, 15 сентября, во второй половине дня ожидается прохождение холодного фронта с запада. Местами пройдёт кратковременный дождь, возможна гроза. Воздух в Калуге прогреется до +20...+22оС.
Ветер западный, 5-10 м/с, с порывами до 15-20 м/c. Атмосферное давление 738 мм рт.ст.
В субботу, 16 сентября, местами пройдет небольшой дождь, температура ночью будет +8…+10оС, днём +16…+18оС.
В воскресенье, 17 сентября, местами ожидаются небольшие дожди. Ночью столбик термометра опустится до +8…+10оС, днём прогнозируется +18…+20оС.
В начале следующей недели временами будет идти дождь. Ночью температура будет в районе + 9…+14оС, днем – до +24оС. К середине недели немного похолодает.
Теплая погода и сильные дожди, прошедшие на этой неделе, привели к тому, что в лесах пошли грибы. Рынки Калуги буквально завалены подосиновиками, подберёзовиками, белыми, а в соцсетях калужане сообщают, что уже пошли опята.
|
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
Порадовала: 0%
|
|
Опечалила: 0%
|
© 2007-2017 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
|
Говорят
|
Координаты для связи: