Лето возвращается в Калугу

В понедельник, 11 сентября, наш регион будет находиться под влиянием теплого циклона. По области местами пройдёт небольшой дождь. Воздух прогреется до +21...+23оС. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление 746 мм рт. ст.

Во вторник, 12 сентября, нас ждет теплая летняя погода. Ночью температура воздуха + 12…+14оС, днём +13…+25оС. По области возможны кратковременные дожди.

В среду, 13 сентября, тоже будет тепло, но погода начнёт меняться, пройдут небольшие дожди. Ночью столбики термометров покажут +14…+16оС, днём +21…+23оС.

В четверг, 14 сентября, немного похолодает. Ночью прогнозируемая температура воздуха +12…+14оС, днём – до +20оС.

В пятницу, 15 сентября, пройдет небольшой дождь. Ночью будет + 13…+15оС, днём +18…+20оС.