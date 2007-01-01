Сегодняшний день порадует калужан освежающей погодой
Четверг станет самым холодным днем этой недели в Калужской области.
Дневная температура не поднимется выше +15°C, а утром и вечером столбики термометров покажут всего +13°C.
Порывистый северо-западный ветер скоростью 8-11 м/с усилит ощущение холода. Влажность воздуха составит 70% при атмосферном давлении 739 мм рт.ст.
Но не стоит расстраиваться! Эта погода - отличный повод достать любимый тёплый свитер, стильные резиновые сапоги и яркий зонт. С такой экипировкой даже в самый прохладный день можно поднять настроение себе и окружающим!