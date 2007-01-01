На Калужскую область надвигается гроза
Согласно прогнозу Калужского гидрометцентра, в среду, 25 июня, во второй половине дня ожидаются ливневые дожди, гроза и порывистый ветер до 17 м/с.
Неблагоприятные погодные условия сохранятся до 19:00.
Сотрудники МЧС рекомендуют калужанам соблюдать меры предосторожности: избегать приближения к линиям электропередач, неустойчивым конструкциям и деревьям.
В случае возникновения чрезвычайной ситуации следует немедленно звонить в экстренные службы: «112», «01», с мобильного «101».