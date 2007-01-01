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Середина недели в Калуге будет прохладной и дождливой

В среду, 26 июня, жителей Калужской области ожидает пасмурная погода с периодическими дождями.
Ольга Володина
25.06, 06:00
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Утром температура составит +14...+16°C, днём столбики термометров поднимутся лишь до +19°C. Облачность сохранится весь день, не позволяя солнцу как следует прогреть атмосферу.

Ветер юго-западный, умеренный - около 4 м/с. Атмосферное давление в норме - 738 мм рт. ст., влажность воздуха будет колебаться от 60% до 70% в зависимости от интенсивности осадков.

Очередной дождливый, но всё-таки летний день не должен испортить настроение. Будем ждать тепла, которое синоптики прогнозируют уже в начале июля.

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