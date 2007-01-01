Гроза с градом надвигается на Калужскую область

С этого года россиян будут наказывать за продажу выращенного на даче картофеля. Штраф до 2000 рублей. Что думаем по этому поводу?

Конечно правильно, пусть торгуют как все, по правилам

Не поддерживаю. Совсем озверели, бабульки продают не от хорошей жизни!

Мне все равно, я покупаю картошку в магазине.

Организуйте сначала цивилизованные места для такой торговли.

Ничего не думаю, я выращиваю картофель только для себя.