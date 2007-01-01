Гроза с градом надвигается на Калужскую область
Такая погода ожидается днем и вечером в понедельник, 3 июня, сообщает МЧС.
Местами пройдет ливневый дождь.
Порывы ветра в случае ухудшения погоды – до 15 м/с.
Ранее в соцсетях жители Обнинска уже рассказывали о последствиях грозы. Там молния ударила в дерево.
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АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ
Дмитрий Маркович Полторацкий родился 23 мая 1761 года в Петербурге, и воспитывался сначала дома, а затем в Страсбургской Академии, после чего путешествовал по Германии, Швейцарии, Испании, Франции и Англии. Числясь в военной службе с 1769 года, 1 января 1787 года был произведён в подполковники, затем вышел в отставку с причислением к Коллегии иностранных дел. В 1792 году купил село Авчурино (2700 десятин; в 12 верстах от Калуги, на левом берегу Оки), где завел образцовое сельское хозяйство, к которому питал страсть с ранних лет....
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