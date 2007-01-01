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Воздух в Калуге прогреется до +28

Синоптики рассказали, чего ждать от погоды в воскресенье, 2 июня.
Дмитрий Ивьев
05:50 сегодня
0 566
Читайте KP40.RU:

Днем будет жарко. Температура поднимется почти до +30.

При этом возможны дожди.

На следующей неделе погоды вернется к норме. Днем будет около +23 градусов.

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Лента комментариев
Alexandr Seva

Гдэ? (и жест рукой ладонью вверх)

...
Общество
Средняя зарплата калужан выросла до 73 727 рублей
11:02 сегодня
5 1547
ниссан

как же брехать не надоело,для начала верните старое исполнение сайта. этот отстой!!!!!😀

...
Общество
Средняя зарплата калужан выросла до 73 727 рублей
21:27 01.06
5 1547
VGA

Если бы я хотел украсть эту фиг...урку, то не стал бы писать об этом. Не судите других по себе. А если можете, то вообще не судите.

...
Общество
В Калуге установили нового космонавтика
20:13 01.06
8 2033
ecilop

среднее - это "совковый" пережиток

...
Общество
Средняя зарплата калужан выросла до 73 727 рублей
19:34 01.06
5 1547
Paradizka

У меня такое впечатление, что журналисты перепечатывают материалы о событиях друг у друга, не обращаясь к первоисточникам. В "аналитике", после микширования, нелепости растут, как снежный ком. Увы.

...
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19:28 01.06
3 3554
ecilop

парковка для инвалидов стала за счет урезания парковки ,а не появилась !!!!

...
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Парковка для инвалидов появилась на улице Платова
19:20 01.06
1 980
ecilop

даешь каждому Калужанину по "космонавтику"!!!!!!

...
Общество
В Калуге установили нового космонавтика
19:15 01.06
8 2033
RudeBoy

Лучше бы деревья какие-нибудь интересные сажали.

...
Общество
В Калуге установили нового космонавтика
16:05 01.06
8 2033
АЛЕКСАНДР КНЯЗЕВ

Учитывая дипломатические способности и опыт 27(15) мая 1867 г. по высочайшему повелению А. А. Пещуров был командирован в Америку, где он в качестве комиссара участвовал в передаче правительству Северо-Американских Соединенных Штатов русских владений на Аляске и Алеутских островов, уступленных императором Александром ΙΙ по трактату от 30(18) марта 1867 года, а после этого руководил эвакуацией российских подданных с этих территорий на родину.

...
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Адмирал провёл детство в калужском имении
15:48 01.06
1 1503
Василёк

рисунки - это конечно хорошо, даже детские. но убожество этих шкафов и то, как они уродуют остатки исторической части города - это просто за гранью разумного.

...
Благоустройство
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14:35 01.06
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