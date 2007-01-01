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Жаркая погода ожидается в Калуге

Во вторник, 28 мая, температура воздуха повысится до +27 градусов.
Дмитрий Ивьев
05:50 сегодня
0 511
Читайте KP40.RU:

Будет ясно, но временами небо могут затянуть облака.

Дождей в прогнозах синоптиков пока нет.

Порывы ветра – в районе 3 м/с.

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