Аномальная жара надвигается на Калужскую область
Во вторник, 28 мая, температура воздуха повысится до +27 градусов.
Это на 4-5 градусов выше нормы, сообщили в Гидрометцентре.
Жара сохранится до конца недели.
По данным синоптиков, температура приблизится к отметке в +30 градусов. При этом возможны дожди и грозы.
Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация (25%)
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