Аномальная жара надвигается на Калужскую область

Во вторник, 28 мая, температура воздуха повысится до +27 градусов.

Это на 4-5 градусов выше нормы, сообщили в Гидрометцентре.

Жара сохранится до конца недели.

По данным синоптиков, температура приблизится к отметке в +30 градусов. При этом возможны дожди и грозы.