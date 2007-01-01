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Понедельник в Калуге ожидается солнечным и теплым

По данным синоптиков, 27 мая в областном центре в первой половине дня будет ясно, переменная облачность прогнозируется после обеда.
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Температура воздуха утром +13 градусов, днем воздух прогреется до 23 градусов тепла.

Ветер восточный, 3 м/с, с порывами до 7 метров в секунду.

Атмосферное давление 752 мм рт. ст.

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Опрос
Калужане снова проголосовали за благоустройство набережной Яченского водохранилища по проекту "Комфортная городская среда". Ваше мнение?
119 - Правильно, нужно ее полностью закончить  (29%)
95 - Не согласен, сколько можно туда деньги вливать  (23%)
57 - Голосование по благоустройству стало предсказуемым  (14%)
39 - Я голосовал за другой объект, видимо не судьба  (9%)
104 - Не голосовал и не буду – это профанация  (25%)
Вы можете посмотреть результаты прошлых опросов
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