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В Калуге потеплеет до +16

Такую погоду синоптики обещают днем в среду, 15 мая.
Дмитрий Ивьев
05:50 сегодня
0 203
Читайте KP40.RU:

Утром будет в районе +5, вечером – около +8.

Осадков в Калуге не прогнозируют, но будет облачно.

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