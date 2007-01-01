Жителей Калуги предупредили о загрязнении воздуха
Неприятная ситуация может сложиться вечером во вторник, 14 мая, предупредили в Калужском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
- Ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ I степени опасности, - говорится в предупреждении.
Из-за отсутствия ветра выбросы от автомобилей и предприятий будут долго рассеиваться в атмосфере.
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