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Погода

В Калужской области потеплеет до +9

Небо затянет тучами.
Софья Фирсова
07:00 сегодня
0 170
Читайте KP40.RU:

Судя по прогнозам синоптиков, неделя начнется с пасмурного и дождливого дня. В понедельник, 12 мая, температура воздуха прогреется до +9. К вечеру похолодает до +1. Порывы ветра до 3 метров в секунду.

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Комментарий дня
ниссан

сайт нормальный верните обратно. вам народ об этом писал неоднократно. кто этот дизайн сайта придумал-оторвать руки

...
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