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В Калужской области ожидаются небольшие заморозки

Об этом предупредило МЧС.
Софья Фирсова
08:24 сегодня
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Читайте KP40.RU:

Утром, 12 мая, в Калужской области возможны небольшие заморозки.

Температура воздуха местами может снизиться до минус 2 градусов. В пресс-службе МЧС напомнили, что из-за понижения температуры возрастает вероятность техногенных пожаров.

При заморозках нельзя пользоваться самодельными электронагревательными приборами, оставлять электроприборы без присмотра.

Спасатели рекомендуют жителям региона накрыть растения полимерной пленкой, нетканым материалом, грубой гофрированной бумагой.

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Комментарий дня
нико

Может все же на пенсию его отправить. Отдохни ,дедушка.

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