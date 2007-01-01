В Калужской области ожидаются небольшие заморозки
Об этом предупредило МЧС.
Утром, 12 мая, в Калужской области возможны небольшие заморозки.
Температура воздуха местами может снизиться до минус 2 градусов. В пресс-службе МЧС напомнили, что из-за понижения температуры возрастает вероятность техногенных пожаров.
При заморозках нельзя пользоваться самодельными электронагревательными приборами, оставлять электроприборы без присмотра.
Спасатели рекомендуют жителям региона накрыть растения полимерной пленкой, нетканым материалом, грубой гофрированной бумагой.
Опрос
ТОП народных новостей
За месяц
Комментарий дня