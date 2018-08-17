В Калуге пройдёт турнир памяти двукратного чемпиона РСФСР по футболу

В субботу, 18 августа, на стадионе «Арена Анненки» состоится XII традиционный турнир среди ветеранов (50+), посвящённый памяти мастера спорта СССР, чемпиона РСФСР 1966 и 1977 годов Юрия Аркадьевича КРУГЛОВА.

Юрий Аркадьевич родился 30 июня 1938 года в Калуге. В 1960 году в составе «Спутника» дебютировал в Первенстве СССР среди команд класса «Б». В 1965 году, вернувшись из армии, Юрий со второго круга принимает участие в играх Первенства страны в составе «Локомотива». Команда заняла третье место в зональном турнире класса «Б». Сезон 1966 года «железнодорожники» завершили триумфально: «Локомотив» стал победителем первой зоны класса «Б» и чемпионом РСФСР. За это Юрий Круглов вместе с товарищами получил звание «Мастер спорта СССР».

Из-за частых травм после сезона 1967 года Круглов завершил карьеру футболиста. Сначала тренировал юношей в группе подготовке при команде мастеров, а в 1976 году Юрий Аркадьевич стал тренером основной команды. В 1977-м «Локомотив» Круглова во второй раз стал чемпионом РСФСР. С 1982-го директорствовал на некогда любимом калужанами, а ныне сгинувшем, стадионе «Центральный». Благодаря тренеру-консультанту Круглову студенты КФ МВТУ им. Баумана в 1978 году стали чемпионами зоны «Центр» среди вузов РСФСР и играли в финале Первенства РСФСР.

Юрий Аркадьевич скончался 26 августа 2004 год. Аа в 2007 году по инициативе бывших воспитанников группы подготовки при команде мастеров «Локомотив» и ветеранов команды «Буревестник» был проведён I ветеранский турнир памяти Ю.А. Круглова. Он стал ежегодным и всегда вызывает большой интерес среди игроков, ветеранов и любителей футбола нашего города.

Начало турнира в 11:30.