«Калуга» и «Квант» прошли в следующий раунд Кубка России

Вечером в понедельник, 30 июля, футбольный клуб «Калуга» стартовал в новом розыгрыше Кубка России. Игра с подмосковным «Велесом» прошла не в Анненках, а на тренировочной площадке «Спутник» на Правом берегу.
Калужане смогли победить со счётом 2:1. Голы в составе нашей команды забили Евгений Евстигнеев и Андрей Волгин.
Гол Евгения Евстигнеева.
Гол Андрея Волгина.
В 1/64 Кубка России «Калуга» сыграет с победителем смоленского дерби «Красный-СГАФК» - «Днепр». Эта игра пройдёт 31 июля.
Вышел в 1/64 финала и обнинский «Квант», обыгравший «Долгопрудный» со счётом 3:1. Причём второй и третий мячи обнинцы забили уже в дополнительное время.
Следующим соперником «Кванта» станет команда «Знамя-Труда» из Орехово-Зуево.
Уважаемые читатели! Как вы считаете, до какой стадии дойдут «Калуга» и «Квант» в этом розыгрыше Кубка? Пишите в комментариях!
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