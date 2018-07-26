С небес – на землю: футбол вернулся в Калугу

В XXVII сезоне третьего по статусности футбольного российского Первенства, стартовавшего 18 июля, примут участие 57 команд.

Помнится, в конце 70-х — начале 80-х годов XX века (тогда автор этих строк рубился за юношескую команду калужского «Локомотива», собиравшего на стадионе «Центральный» тысяч по 10–15 восторженных болельщиков) в шести зонах Второй лиги играло 139 команд! Но то было в СССР, 40 лет назад… Потом, с распадом великой державы, посыпался и футбол. И хиреет он (да простят меня не остывшие ещё от фееричного чемпионата мира оптимисты) по сей день.

Ряды редеют

Футболистов-россиян уровня Аленичева, Сычёва, Мостового, Карпина, Аршавина, Канчельскиса, Добровольского, Кирьякова и Смертина, блиставших в лучших европейских клубах, увы, так и не появилось. То были «последние из могикан». Головин, только-только подписавший контракт с «Челси», не в счёт (ему ещё там нужно закрепиться и проявить себя хоть как-то). Тон в российском футболе задают легионеры. С лица российской земли исчезают целые клубы с неплохими спортивными показателями. Буквально накануне сезона приказала долго жить дальневосточная «Смена». Команда из Комсомольска-на-Амуре не подала документы на лицензирование в РФС и лишилась права выступать в профессиональной лиге. В Первенстве 2017/2018 «Смена» финишировала второй в группе «Восток», а годом ранее выиграла в своей зоне, но не пошла в ФНЛ. Причина всё та же — нет денег. Клуб из Комсомольска-на-Амуре — седьмой, прекративший этим сказочным летом существование в профессиональном российском футболе. В дни июньской эйфории по поводу игры сборной России заявил о банкротстве занявший 13-е место в Премьер-лиге пермский «Амкар», в котором долгое время блистал воспитанник калужского футбола Сергей Волков. Чуть ранее прекратил существование «Тосно» — обладатель Кубка России‑2018. Окончательно обанкротилась легендарная краснодарская «Кубань». Помахали рукой соперникам «Афипс», «Сызрань‑2003», «Волга» и «Орёл». Денег эти клубы не нашли, а зарабатывать сами пока ещё не научились.

Денег нет, но они держатся

Футбольные функционеры, теоретики и практики давно уже наперебой предлагают различные варианты реорганизации профессионального российского футбола. Однако всё это пока дальше слов не идёт. В РФПЛ и ФНЛ в этом сезоне — без изменений. И в родной (для Калуги) ПФЛ всё так же тихо и мелко. В прошлом сезоне в пяти («Центр», «Запад», «Юг», «Урал-Поволжье» и «Восток») зонах Второго дивизиона (ПФЛ) соревновались 64 клуба. К началу этого осталось 57. Команды поделили по территориальному принципу на 5 зональных групп. Организаторы хотели было растащить «Восток» на две — «Сибирь» и «Дальний Восток», однако набрать необходимого количества финансово состоятельных клубов не удалось. Больше всего участников заявилось в зонах «Центр» и «Юг» (по 14), а меньше всего — в зоне «Восток» (6). Не факт, что по итогам турнира победители (как предусмотрено регламентом) перейдут в более престижный Первый дивизион (ФНЛ), а худшие опустятся в третий (любительский). В прошлом сезоне некоторые победители как в ФНЛ, так и в ПФЛ, подсчитав финансы, отказались от повышения в классе.

Эх, яблочко!

Однако наш регион-лидер на фоне других удивительным образом и в футболе не последний. После долгого перерыва Калужскую область на всероссийской футбольной арене представляют аж две команды! К ФК «Калуга» снова, спустя много лет, присоединился обнинский «Квант». И это несмотря на то, что среди топ-чиновников региона практически нет поклонников футбола, а местный министр ведомства — бывший «матрос» парусно-шлюпочного спорта. Как удаётся калужским клубам держаться на плаву — загадка.

Оба клуба — «Калуга» и «Квант» — будут играть в одной зоне «Центр». Тем вдвойне интересно будет наблюдать за дерби давних непримиримых соперников из кардинально разных городов с абсолютно разными школами, принципиально отличающимися подходами в организации и структуре. Древняя Калуга вот уже который год мечется, как та обезьяна, между «красивыми» и «умными». На этот раз главный «космонавт-идеолог» Олег Митрофанов после долгих неудачных экспериментов с местным контингентом решил сделать ставку на тренера-чужака и доверился тому в подборе игроков. А молодой, но гордый Обнинск попытается доказать, что знаменитые в недавнем прошлом футболисты, а ныне замечательные тренеры — наукоградцы братья Морозовы — в состоя­нии показывать красивую и результативную игру, опираясь исключительно на местные резервы. Кто прав? Поживём — увидим! Мы по-прежнему больны футболом.

Уважаемые читатели! А вы бывали в Анненках на играх «Калуги»? Делитесь впечатлениями в комментариях!

Эта статья была опубликована в №30 газеты Калужский перекрёсток от 25.07.2018. Ещё больше интересных материалов можно найти в электронном архиве нашего издания.