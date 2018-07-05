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«Калуга» узнала соперника в Кубке и отменила товарищеский матч

05.07.2018 15:16 1 1250 Дмитрий Ивьев
«Калуга» узнала соперника в Кубке и отменила товарищеский матч

Футбольный клуб «Калуга» в четверг, 5 июля, узнал соперника по 1/128 финала Кубка России. Им стал московский «Велес».

Эта команда в прошлом сезоне была одним из лидеров зоны «Запад» второго дивизиона.

Игра с «Велесом» пройдёт в Калуге. Дата и время определятся позднее.

Также 5 июля стало известно, что запланированная на 8 июля товарищеская игра «Калуги» и сборной Калужской области отменена.

Какого результата добьётся «Калуга» в новом сезоне с новым тренером?

 Голосование заканчивается 12/07/2018


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Тэги: спорт футбол фк калуга
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