Калужские футболисты сыграют в Кубке России

Молодежная команда футбольного клуба «Калуга» 15 мая сыграет с командой из Орла. Встреча пройдет в рамках Кубка Ассоциации «Черноземье». В турнире принимают участие клубы Третьего российского дивизиона.
В Кубке «Черноземья» наша молодежная команда сыграет после длительного перерыва. В этом соревновании футболисты «Калуги-М» участвовали лишь один раз – в сезоне 2011/12.
Соперники из Орла сейчас переживают не самые лучшие времена. В их городе не осталось профессионального футбольного клуба. Поэтому орловские спортсмены разъехались по стране. В том числе трое футболистов (Роман Клюкин, Иван Щербаков и Артем Лукша) выступают за «Калугу».
Поединок 1/8 финала Кубка «Черноземья» пройдет 15 мая на стадионе «Анненки». Матч между «Калугой» и «Орлом» стартует в 13.00.
Автор: Николай Егоров.
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