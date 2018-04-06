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Эдуард Дёмин: «Функциональной подготовкой большинства игроков пока недоволен»

06.04.2018 08:02 0 108
Эдуард Дёмин: «Функциональной подготовкой большинства игроков пока недоволен»

Футбольная «Калуга» продолжает подготовку к весенней части сезона 2017/2018.

В очередном товарищеском матче «космонавты» встречались с московским «Вулканом».

«Калуга» — «Вулкан» (Москва) — 4:1 (2:1)

Голы: Ходырев, 22, Бурдыкин, 35, Коноплёв, 72, Суханов, 80, Голанов, 12.

«Калуга»: Клюкин, Ходырев, Новиков (Мардарьев, 78), Коноплёв, Сёмин, Дубровин (Соколов, 89), Бурдыкин, Баранов (Киевцев, 89), Юшин (Щербаков, 70), Гуров (Маслаков, 68), Лукша (Суханов, 60).

Калужане уже в дебюте матча могли открыть счёт, но оказавшийся на хорошей позиции Денис Сёмин не смог сделать точную передачу. Хозяева были точнее: буквально через две минуты экс-футболист «Калуги» Павел Голанов поразил нижний угол ворот после удара со штрафного — 0:1. Пропус­тив, калужане заиграли увереннее и завладели преимуществом. Довольно быстро Антон Ходырев точным ударом со штрафного сравнял счет. А затем Юрий Дубровин одной передачей «раздел» защиту москвичей, Ходырев прострелил в штрафную, и Никита Бурдыкин отправил мяч в ворота — 2:1.

После перерыва в составе «Калуги» произошли замены, на поле появились молодые футболисты. «Космонавты» довели дело до уверенной победы. Сначала подачу Ходырева замкнул Виктор Конопл­­­ёв — 3:1, а точку в матче поставил Николай Суханов — 4:1.

— Проваливаем первые 15–20 минут, вследствие чего получаем гол. Это у нас уже хроническая ошибка, — прокомментировал игру главный тренер «Калуги» Эдуард ДЁМИН. — Так было и на сборах, и в этом матче не смогли избежать подобного. После пропущенного гола команда собралась и начала контролировать ход матча. Но вот начало игры из раза в раз не получается! Выпускаю молодых. Но пока их игрой неудовлетворён — допускают очень много брака и в индивидуальных действиях, и в позиционных. Будем приводить ребят в чувства. Сёмина пробуем на левом фланге защиты. У Дениса есть и скорость, и хорошая техника, точный короткий и средний пас. Ходыреву доверяем исполнять стандарты — у него отличная левая нога, штрафные, фланговые передачи получаются неплохо. Хотелось бы видеть у игроков больше желания идти на реализацию момента — необходимо выигрывать борьбу как в чужой штрафной, так и в своей. Функциональной подготовкой большинства игроков пока недоволен! Очень надеюсь, что за оставшиеся две недели как-то подтянемся и в этом.

Эта статья была опубликована в №14 газеты «Калужский перекресток» от 04.04.2018. Ещё больше интересных материалов в электронном архиве издания.


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Тэги: спорт футбол фк калуга
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