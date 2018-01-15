В «Труде» мелькали воланы

В минувшую субботу, 13 января, в спортзале СДЮСШОР «Труд» на улице Подгорной в Калуге можно было лицезреть почти весь областной бомонд исполнительной власти на местах.
Правда, вид у руководителей муниципалитетов и их ближайших заместителей и сотрудников был, можно сказать, легкомысленный – спортивные трусы, тенниски, мини-юбки. Явно не традиционная планёрка у губернатора по понедельникам в «белом доме».
В этот день здесь состоялись соревнования по бадминтону в рамках Спартакиады среди руководителей муниципалитетов и их спортивных команд. Поединки (до двух побед) проходили по «слепой» жеребьёвке и по олимпийской системе – с выбыванием после каждого поражения. Так что накал страстей был нешуточный.
Тренер высшей категории СДЮСШОР «Труд», «Отличник физической культуры России» Евгений Нагорный.
Всего в рамках Спартакиады чиновники соревнуются в шести видах спорта. С осени все 26 муниципальных «сборных», строго по выходным, состязаются между собой не в показателях экономики, благоустройства и ЖКХ, а в… перетягивании каната, пулевой стрельбе, в настольном теннисе.
Теперь вот – в бадминтоне. В феврале выявят сильнейших в лыжных гонках, а в марте – на водных дорожках бассейна.
Что касается сильнейших в управлении ракеткой и воланом, то победителями на этот раз стали хозяева соревнований – калужане, «капитаном» которых стал начальник управления физкультуры, спорта и молодёжной политики горуправы региональной столицы мастер спорта по самбо Игорь Матвеенко. В финале победители обыграли своих друзей-соперников из Обнинска. Примечательно, что возглавлял наукоградцев глава администрации Владислав Шапша. В матче за третье место представители Сухиничского района обыграли людиновцев.
По итогам четырёх видов Спартакиады впереди обнинцы. На втором месте – тарусяне. На третьем – представители администрации Сухиничского района. Совсем немного от тройки лидеров отстают калужане. Пятое место делят между собой команды Малоярославецкого и Людиновского районов.
Автор: Геннадий Свиридов.
Фото Сергея Константинова.
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