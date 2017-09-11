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Фанат заплатил 55 000 за матерные стишки и лишился футбола на 8 месяцев

11.09.2017 12:32 1 933 Елена Французова
Фанат заплатил 55 000 за матерные стишки и лишился футбола на 8 месяцев

Калужанина оштрафовали на 55 тысяч рублей за нарушение правил поведения зрителя при проведении соревнований.

- Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения на стадионе «Арена Анненки», во время проведения футбольного матча выкрикивал оскорбительные речёвки с нецензурной бранью, не выполнял законные требования сотрудников полиции, - сообщает в понедельник, 11 сентября, пресс-служба УМВД России по Калужской области. 

В итоге его доставили в отдел полиции. При составлении протокола выяснилось, что молодой человек 5 месяцев назад уже привлекался к административной ответственности за не уважительное отношение к зрителям и сотрудникам полиции во время футбольного матча. Тогда же ему запретили на 6 месяцев посещать игры. Однако он нарушил запрет.

В итоге за нарушение запрета на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения ему назначили штраф в 40 тысяч  рублей, а за повторное совершение административного правонарушения штраф в 15 тысяч рублей с запретом на посещение мест проведения спортивных соревнований на 8 месяцев.


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Тэги: спорт происшествия футбол

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