Фанат заплатил 55 000 за матерные стишки и лишился футбола на 8 месяцев

Калужанина оштрафовали на 55 тысяч рублей за нарушение правил поведения зрителя при проведении соревнований.
- Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения на стадионе «Арена Анненки», во время проведения футбольного матча выкрикивал оскорбительные речёвки с нецензурной бранью, не выполнял законные требования сотрудников полиции, - сообщает в понедельник, 11 сентября, пресс-служба УМВД России по Калужской области.
В итоге его доставили в отдел полиции. При составлении протокола выяснилось, что молодой человек 5 месяцев назад уже привлекался к административной ответственности за не уважительное отношение к зрителям и сотрудникам полиции во время футбольного матча. Тогда же ему запретили на 6 месяцев посещать игры. Однако он нарушил запрет.
В итоге за нарушение запрета на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения ему назначили штраф в 40 тысяч рублей, а за повторное совершение административного правонарушения штраф в 15 тысяч рублей с запретом на посещение мест проведения спортивных соревнований на 8 месяцев.
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