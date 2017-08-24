Победители спартакиады Калуги получили награды

24.08.2017 12:17 699

В четверг, 24 августа, в Городской Управе Калуги состоялось торжественное награждение победителей XV спартакиады между структурными подразделениями Городской Управы и Городской Думы, которая традиционно организуется Калужским региональным благотворительным фондом спортивных и оздоровительных программ и Городской Думой.

Победителей соревнований приветствовал Городской Голова города Калуги Константин Горобцов, который отметил, что подведение результатов спартакиады проходит накануне Дня города, и это тоже своеобразный итог работы муниципалитета.

– Спорт должен быть в жизни каждого, и с помощью таких соревнований у муниципальных служащих есть возможность проявить себя, – считает Константин Горобцов.

Градоначальник поблагодарил всех участников соревнований и вручил победителям Кубки Городского Головы. В этом году впервые на соревнованиях победу одержала команда Городской Думы, которая вместе с кубком получила сертификат на 30 тысяч рублей. Он был передан директору калужской школы № 6 Елене Анохиной. В школе создан спортивный класс, учащиеся которого уже уверенно выступают на различных городских соревнованиях, а теперь получат возможность улучшить условия для своих занятий.

Председатель оргкомитета спартакиады депутат Городской Думы города Калуги Александр Одиночников вручил награды победителям в отдельных видах соревнований.

Также на церемонии награждения были отмечены организаторы спартакиады и ее спонсоры. Все соревнования проводятся за свет привлеченных средств.

Также были отмечены организаторы спартакиады и ее спонсоры.

Андрей ГУСЕВ.

Фото И. Рулёва