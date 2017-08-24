Победители спартакиады Калуги получили награды

В четверг, 24 августа, в Городской Управе Калуги состоялось торжественное награждение победителей XV спартакиады между структурными подразделениями Городской Управы и Городской Думы, которая традиционно организуется Калужским региональным благотворительным фондом спортивных и оздоровительных программ и Городской Думой.
Победителей соревнований приветствовал Городской Голова города Калуги Константин Горобцов, который отметил, что подведение результатов спартакиады проходит накануне Дня города, и это тоже своеобразный итог работы муниципалитета.
– Спорт должен быть в жизни каждого, и с помощью таких соревнований у муниципальных служащих есть возможность проявить себя, – считает Константин Горобцов.
Градоначальник поблагодарил всех участников соревнований и вручил победителям Кубки Городского Головы. В этом году впервые на соревнованиях победу одержала команда Городской Думы, которая вместе с кубком получила сертификат на 30 тысяч рублей. Он был передан директору калужской школы № 6 Елене Анохиной. В школе создан спортивный класс, учащиеся которого уже уверенно выступают на различных городских соревнованиях, а теперь получат возможность улучшить условия для своих занятий.
Председатель оргкомитета спартакиады депутат Городской Думы города Калуги Александр Одиночников вручил награды победителям в отдельных видах соревнований.
Также на церемонии награждения были отмечены организаторы спартакиады и ее спонсоры. Все соревнования проводятся за свет привлеченных средств.
Также были отмечены организаторы спартакиады и ее спонсоры.
Андрей ГУСЕВ.
Фото И. Рулёва
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