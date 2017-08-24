Глас народа
Важно:
График отключения горячей воды этим летом
Пятница, 25 августа
68.63 / 70.89
$ 58.39 / 60.50
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Спорт

Победители спартакиады Калуги получили награды

24.08.2017 12:17 0 699
Победители спартакиады Калуги получили награды

В четверг, 24 августа, в Городской Управе Калуги состоялось торжественное награждение победителей XV спартакиады между структурными подразделениями Городской Управы и Городской Думы, которая  традиционно организуется Калужским региональным благотворительным фондом спортивных и оздоровительных программ и Городской Думой.

Победителей соревнований приветствовал Городской Голова города Калуги Константин Горобцов, который отметил, что подведение результатов спартакиады проходит накануне Дня города, и это тоже своеобразный итог работы муниципалитета.

– Спорт должен быть в жизни каждого, и с помощью таких соревнований у муниципальных служащих есть возможность проявить себя, – считает Константин Горобцов.

Градоначальник поблагодарил всех участников соревнований и вручил победителям Кубки Городского Головы. В этом году впервые на соревнованиях победу одержала команда Городской Думы, которая вместе с кубком получила сертификат на 30 тысяч рублей. Он был передан директору калужской школы № 6 Елене Анохиной. В школе создан спортивный класс, учащиеся которого уже уверенно выступают на различных городских соревнованиях, а теперь получат возможность улучшить условия для своих занятий.

Председатель оргкомитета спартакиады депутат Городской Думы города Калуги Александр Одиночников вручил награды победителям в отдельных видах соревнований.

Также на церемонии награждения были отмечены организаторы спартакиады и ее спонсоры. Все соревнования проводятся за свет привлеченных средств.

Также были отмечены организаторы спартакиады и ее спонсоры.

Андрей ГУСЕВ.
Фото И. Рулёва

 


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Система Orphus

Система Orphus .


Тэги: спорт городской голова калуги

Еще новости из рубрики «Спорт»

Битой по рюхам 24.08.2017 15:30

Калужан приглашают на велопробег 24.08.2017 11:47

«Калуга» сыграла вничью с «Рязанью» 21.08.2017 08:39

«Калуга» подписала вратаря московского «Локомотива» 17.08.2017 11:24

0:3 - Дворец спорта проигрывает с разгромным счётом 16.08.2017 14:06

23.08.2017 09:46 1597 4
22.08.2017 19:27 2103 19
22.08.2017 10:12 3293 23
Все народные новости →

Комментарии читателей

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

сб 26 августа, 10:00
День города с центральным рынком "Калуга"
Центральный городской рынок «Калуга»
сб 26 августа, 11:00
День города с "Европейским"
"Европейский" ТЦ
сб 26 августа, 15:00
Ярмарка Аками
Алекспарк
сб 26 августа, 16:00
Карнавальное шествие "В ритмах лета"
Площадь Победы
пт 01 сентября, 14:00
День знаний в Алекспарке
Алекспарк, Парк развлечений
ср 04 октября, 19:00
Концерт Лолиты
Арена КТЗ, ДК
вс 05 ноября, 19:00
Концерт группы "БИ-2". "Горизонт событий"
Арена КТЗ, ДК
вт 21 ноября, 19:00
"ЮДИ". Шоу света и тьмы
Арена КТЗ, ДК

Для детей

сб 26 августа, 12:00
Детский День Города в ТРЦ Торговый Квартал
Торговый Квартал, ТРЦ
сб 26 августа, 12:00
Библиогород
Калуга
пт 01 сентября, 14:00
День знаний в Алекспарке
Алекспарк, Парк развлечений
сб 02 сентября, 18:00
АИТЭ, студия практической психологии в Калуге

Концерты

пт 25 августа, 19:00
Фестиваль "Beatles-party"
Гостиные ряды
сб 02 сентября, 19:00
Сольный концерт Влада Соколовского
Гостиные ряды
вс 27 августа, 17:00
Музыка в старом парке
Центральный парк культуры и отдыха
вс 03 сентября, 19:00
Концерт группы "Дороги меняют цвет"
Мажор, бар

Кино

Валериан и город тысячи планет
Тёмная башня
Реальная белка 2
Малыш на драйве
Новости компаний

В Калугаэнерго подвели итоги трудовой смены студенческих энергетических отрядов

Микс электронной музыки и высоких скоростей от «МегаФон»

Незабываемое первое сентября от МегаФона и Instinct

«Ростелеком» предлагает калужскому бизнесу услугу «Управляемый Wi-Fi»

Опросы
В новом учебном году в школы вернули астрономию и ввели дополнительный курс по шахматам. Как вы относитесь к этим нововведениям? 
 
Блоги

Юмор и флуд - Забавные стереотипы

Viktorch1311 21 авг 2017 09:59

4еловек's блог - Телеграмм и Ватсап взломали

4еловек 14 авг 2017 11:05

ЧК - Разводы

Viktorch1311 08 авг 2017 17:02

4еловек's блог - «Солнечные человечки». Ликвидацией «Антонова» навеяно

4еловек 02 авг 2017 15:39