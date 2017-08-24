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Калужан приглашают на велопробег

24.08.2017 11:47 0 601
Калужан приглашают на велопробег

Начальник управления физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги Игорь Сергеевич Матвеенко приглашает калужан на велопробег:

Уважаемые калужане и гости нашего города!

Приглашаю Вас принять участие в ночном велопробеге по улицам города Калуги, который проводится в последнюю пятницу августа, в рамках мероприятий, посвященных празднованию Дня города Калуги, с 23.00 до 1.00 по маршруту:
 пл.Театральная – ул.Кирова – скв.Мира – ул.Гагарина – ул.Королева – парк Циолковского – ул.Королева – пл.Старый торг – ул.Ленина – ул.Кирова – пл.Победы – ул.Кирова – пл.Театральная.
Цель велопробега - пропаганда здорового образа жизни, массового спорта и активного отдыха. Указанное мероприятие пользуется большой популярностью у жителей нашего города, что подтверждает большое количество участников: от 2000 до 3000 велосипедистов.
Участие в велопробеге могут принять лица старше 18 лет. Лица моложе 18 лет могут принять участие велопробеге, только в сопровождении родителей. Наличие светоотражающих элементов на одежде обязательно.
Собираемся на Театральной площади в 23.00, в 23.30 начнется формирование колонны, в 0.00 стартует ночной велопробег по улицам города Калуги.
 

Начальник управления    И.С.Матвеенко

 


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Тэги: спорт день города городской голова калуги

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