Калужан приглашают на велопробег

24.08.2017 11:47 601

Начальник управления физической культуры, спорта и молодежной политики города Калуги Игорь Сергеевич Матвеенко приглашает калужан на велопробег:

Уважаемые калужане и гости нашего города!

Приглашаю Вас принять участие в ночном велопробеге по улицам города Калуги, который проводится в последнюю пятницу августа, в рамках мероприятий, посвященных празднованию Дня города Калуги, с 23.00 до 1.00 по маршруту:

пл.Театральная – ул.Кирова – скв.Мира – ул.Гагарина – ул.Королева – парк Циолковского – ул.Королева – пл.Старый торг – ул.Ленина – ул.Кирова – пл.Победы – ул.Кирова – пл.Театральная.

Цель велопробега - пропаганда здорового образа жизни, массового спорта и активного отдыха. Указанное мероприятие пользуется большой популярностью у жителей нашего города, что подтверждает большое количество участников: от 2000 до 3000 велосипедистов.

Участие в велопробеге могут принять лица старше 18 лет. Лица моложе 18 лет могут принять участие велопробеге, только в сопровождении родителей. Наличие светоотражающих элементов на одежде обязательно.

Собираемся на Театральной площади в 23.00, в 23.30 начнется формирование колонны, в 0.00 стартует ночной велопробег по улицам города Калуги.



Начальник управления И.С.Матвеенко