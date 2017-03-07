«Калуга» полетит в Крымск

Как сообщили в пресс-службе команды, на этот период запланировано проведение нескольких контрольных матчей:

С 11 по 25 марта футбольный клуб «Калуга» проведёт в городе Крымск Краснодарского края предсезонный сбор.

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