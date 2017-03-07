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«Калуга» полетит в Крымск

07.03.2017 12:01 4 274 Дмитрий Ивьев
«Калуга» полетит в Крымск

С 11 по 25 марта футбольный клуб «Калуга» проведёт в городе Крымск Краснодарского края предсезонный сбор.

Как сообщили в пресс-службе команды, на этот период запланировано проведение нескольких контрольных матчей:

  • 15 марта - с командой «Волга» (Тверь), выступающей в зоне «Запад» ПФЛ
  • 18 марта - с командой «Олимпиец» (Нижний Новгород), выступающей в зоне «Урал-Приволжье» ПФЛ
  • 22 марта - с командой «Энергомаш» (Белгород), выступающей в зоне «Центр» ПФЛ
  • 25 марта - с командой «Зенит» (Иркутск), выступающей в зоне «Восток» ПФЛ

Весенне-летнюю часть сезона «Калуга» начнёт 8 апреля матчем в Анненках против липецкого «Металлурга».


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Тэги: спорт футбол

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