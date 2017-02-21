Калужан зовут сдать ГТО на лыжах

Сдать нормы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО в беге на лыжах можно будет в Калуге в субботу, 25 февраля.

Гонка пройдёт на лыжной трассе ДЮСШ «Старт» (ул. Тарутинская, 232а). В зависимости от возраста калужане побегут один, два, три или пять километров.

Отметим, что предварительно участники должны зарегистрироваться на портале комплекса ГТО, оформить личную заявку, взять медсправку, лыжный инвентарь и не забыть паспорт. Регистрация на месте начнётся в 12:00. Старт - в 13:00.