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Калужан зовут сдать ГТО на лыжах

21.02.2017 17:22 7 403 Дмитрий Ивьев
Калужан зовут сдать ГТО на лыжах

Сдать нормы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО в беге на лыжах можно будет в Калуге в субботу, 25 февраля.

Гонка пройдёт на лыжной трассе ДЮСШ «Старт» (ул. Тарутинская,  232а). В зависимости от возраста калужане побегут один, два, три или пять километров.

Отметим, что предварительно участники должны зарегистрироваться на портале комплекса ГТО, оформить личную заявку, взять медсправку, лыжный инвентарь и не забыть паспорт. Регистрация на месте начнётся в 12:00. Старт - в 13:00.


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Тэги: спорт гто

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