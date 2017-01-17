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Калужская область оплатит только 10% стоимости футбольных баз к ЧМ-2018

17.01.2017 12:49 16 Дмитрий Ивьев
Калужская область оплатит только 10% стоимости футбольных баз к ЧМ-2018

На состоявшемся недавно брифинге губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ рассказал некоторые подробности его встречи с вице-премьером Виталием МУТКО. Речь шла, в частности, о строительстве в Калуге тренировочных полей к Чемпионату мира по футболу в 2018 году.

Областной центр вошёл в утверждённый Международной федерацией футбольных ассоциаций (ФИФА) перечень городов, в которых будут тренироваться команды стран-участниц соревнований. Одна тренировочная площадка появится в микрорайоне «Дубрава», вторая – на Тульском шоссе. Стоимость объектов оценивается в 394 миллиона рублей.

- На этой встрече мы договорились о том, чтобы всё-таки снизить нагрузку на область при строительстве тренировочных полей, - рассказал Анатолий Артамонов. – Наше участие составит 10% от стоимости проекта. Раньше предполагалось, что 50%. Это было категорически неприемлемо для нас. Соглашение об этом подписано.  

Также на этой встрече говорили о судьбе ещё одного крупного проекта – строительстве в Калуге Дворца спорта на месте стадиона «Центральный». Стоимость стройки составляет 2,5 миллиарда рублей. Проект прошёл экспертизу. Начать его реализацию планировалось сначала в 2015-м, затем – в 2016 году. Однако деньги на строительство федеральный бюджет так и не выделил.    

- Эта тема присутствует во всех моих встречах с руководством всех уровней, - рассказал Артамонов. – Конечно, мы попали в сложный период. И стройка очень большая, большая стоимость проекта. Но сейчас мы подходим к завершению переговорного процесса, и я думаю, что нам всё-таки удастся начать строительство в ближайшее время.

Предполагается, что на месте стадиона «Центральный» появятся три бассейна: детский, 25-метровый и 50-метровый. В проекте также предусмотрены ледовое поле со зрительным залом на 2-3 тыс. мест, зал игровых видов спорта и фитнес-центр. В проекте предусмотрена и 5-этажная гостиница для спортивных делегаций.


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Тэги: спорт футбол анатолий артамонов виталий мутко

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