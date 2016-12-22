Депутаты подвели итоги XV спартакиады работников Городской Думы

22.12.2016 16:17

22 декабря Глава городского самоуправления Александр ИВАНОВ и председатель правового комитета Городской Думы Александр ОДИНОЧНИКОВ приняли участие в подведении итогов 15-й спартакиады работников Городской управы, организатором который выступил благотворительный Фонд спортивных и оздоровительных программ.

– Проведение спартакиады стало доброй традицией в нашем городе, с каждым годом спорт все больше входит в жизнь калужан и это отрадно видеть, – отметил Александр ИВАНОВ, – городские власти активно поддерживают развитие физической культуры и спорта. От имени депутатов Городской Думы выражаю благодарность организаторам спартакиады, ведь её целью является, в том числе и развитие детского спорта, что заслуживает поддержки и уважения.

Александр ОДИНОЧНИКОВ поздравил лучшие команды и вручил победителям заслуженные награды.

– Сегодня мы вручали награды победителям в таких экзотичных видов спорта, как боулинг, петанк, рыбная ловля, стрельба из арбалета, – рассказал Александр Владимирович, – люди смогли попробовать абсолютно новые для себя виды спорта. Победители спартакиады получат сертификат, который позволяет приобрести спортивный инвентарь или оборудование и передать его в детские спортивные учреждения.