Обнинск станет площадкой для первого тура Единой континентальной Лиги по баскетболу 3х3

В наукограде состоится первый этап турнира «Будущее», сообщает министерство спорта Калужской области в четверг, 26 июня.

Соревнования, посвященные 80-летию российской атомной отрасли, пройдут на открытой площадке на пр. Маркса, 45.

В турнире сыграют 12 мужских и 6 женских команд из девяти регионов России, а также сборные Беларуси и Казахстана. Калужскую область представят команды «ЦСП Обнинск» и «Volkodav Group» из Калуги.

Матчи пройдут с 10:00 до 19:00. Вход для зрителей бесплатный.

Следующий турнир пройдет 19 июля в Смоленске, а третий — 1–2 августа в Минске. Завершающий этап лиги состоится в Калуге в конце года.