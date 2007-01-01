Калужская область запускает программу «Земский тренер»

Калужская область стала одним из пилотных регионов для реализации новой федеральной программы «Земский тренер».

Фото: Министр спорта Калужской области Олег Сердюков

Об этом 25 июня сообщил министр спорта региона Олег Сердюков на совещании с представителями муниципалитетов.

Программа, аналогичная известным проектам «Земский доктор» и «Земский учитель», предусматривает выплату подъемных специалистам, готовым переехать в населенные пункты с численностью до 50 тысяч человек и проработать там не менее пяти лет. Финансирование будет осуществляться из федерального спортивного фонда.

Сердюков отметил, что, несмотря на общую положительную динамику в развитии спорта в регионе, отдельные дисциплины требуют дополнительного внимания. Особое значение имеет кадровый вопрос – в области планируют возродить специальность «Тренер» в КГУ им. Циолковского и организовать целевое обучение будущих специалистов.